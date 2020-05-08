有媒體網紅之稱的大陸《環球時報》總編輯胡錫進8日在微博發文呼籲，中國大陸需要在較短的時間裡將核彈頭數量擴大到千枚的水準，包括至少要有100枚東風─41戰略導彈，用以抑制美國的戰略野心和對華衝動。胡錫進的建議還被外媒點名，成為大陸外交部記者會上的話題，外交部發言人則建議外媒找胡總編輯聊聊，聽聽他的國際觀點。

胡錫進在微博發文表示，中國大陸熱愛和平，有不首先使用核武器的承諾，但需要有更大的核武庫。也許過不了多久就需要有很強大的意志來應對挑戰，而那樣的意志離不開東風和巨浪家族的支撐。

胡錫進說，「別太幼稚了，別以為核彈頭平時沒用。我們天天都在使用它們，默默用它們塑造美國精英們對中國的態度。我聽到有專家說，核武器夠用就行了。我覺得他們像孩童一樣天真。」

他還表示，「有人會因為這個帖子罵老胡是戰爭狂。他們應該去這樣罵那些公開與中國為敵的美國政客。老胡永遠希望中美友好相處，但國家間的和平共處不是求來的，需要戰略工具來塑造。」

胡錫進強調，「尤其是，我們面臨著與越來越不理性的美國進行艱難的互動，對方只相信實力。其實我們沒多少時間圍繞該不該增加核彈頭扯淡，我們需要只爭朝夕做這件事。」

(中時電子報)