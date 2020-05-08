宏盛建設(2534)與淡江大學攜手啟動「公司田溪護溪計畫」，董事長林新欽說，希望以至少10年的時間，號召社會大眾從種一棵樹、護一條溪開始，守住我們的未來，並期盼拋磚引玉，邀請大眾共襄盛舉。
林新欽說，期盼在地環境更美好的人，藉由「公司田溪護溪計畫」，希望以至少10年的時間，號召社會大眾從種一棵樹、護一條溪開始，守住我們的未來。
淡江大學何啟東副校長指出，不僅是此次合作平台，淡大師生還共同推動「淡水好生活」學習型城鄉建構計畫、訴求無毒有機印象淡水的「農情食課計畫」，將學生帶至場域，了解在地、喜歡在地，永續經營淡水。
「守護公司田溪」的主計畫是由淡江大學建築系副教授黃瑞茂團隊、宏盛建設與程氏古厝協同引領，預計將公司田溪規劃成為傳遞公民與環保意識的教育場域；包括河域治理的流域計畫、生態復育與特色營造的行動策略，以工作坊的形式繪製地圖、景觀示意圖，且集結相關研究調查成果與居民期望，提出可行性方案。
(時報資訊)
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