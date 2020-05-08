每人800元價格，火鍋吃到飽還有酒類暢飲，相當划算。（程炳璋攝）

新冠肺炎疫情重創餐飲業，台南大億麗緻酒店宣布6月底關門，卻有高檔吃到飽火鍋業者逆勢展店進駐新光三越西門店，9日起試營運，逢疫情趨緩，第1個月45桌餐位已全被訂滿，業者看見疫情後「曙光」，誇口要創下首月800萬營收。

這家火鍋業者在台灣經營15年，全台有23家連鎖店，分成3個級數，最高檔型態過去只在台北開設兩家，台南市南紡購物中心有一家2級店，因為顧客反應好，業者決定在新光三越西門店B1開設第3家最高檔火鍋店。

新馬辣PLUS走高檔吃到飽火鍋型態，食材等級更高，火鍋片有和牛與號稱牛排等級的神仙牛，海鮮類有鮑魚，另外啤酒、紅酒、白酒與汽泡酒都免費供應。

業者在台北市的兩家頂級店過去總很難預訂到，第3家店進駐台南消息一傳出，就有不少人預訂，9日試營運起1個月內的餐位立刻訂滿，一掃疫情發生以來的景氣低迷情況，以每人800元計算，業者預計45桌的月營收可達800萬。

在疫情期間逆勢展店，馬辣國際餐飲集團行銷公關經理林庭薇表示，一切只是照展店計畫進行，並未受疫情影響。

(中時 )