鋁合金大廠廷鑫(2358)第一季營收2.93億元，較去年同期減少9.76％；鋁合金本業接單逐月攀升，獲利也穩步增加，歸屬母公司稅後淨利334萬元，較去年同期成長549.22％，EPS為0.04元。

廷鑫4月營收1.68億元，月成長35.17％，也年成長39.79％；前4月營收4.62億元，年成長3.64％。廷鑫表示，鋁合金棒為公司營收比重最高的業務，今年以來受惠客戶轉單及大陸客戶訂單增加，帶動公司營運走高，減緩新冠肺炎疫情的衝擊。公司的鋁合金棒以內銷為主，去年因為美元走強，公司購料成本高，今年原物料成本下降，第一季毛利率12.76％，較去年同期增加了3.18個百分點，營業利益較去年同期翻倍達1,352萬元，且業外的美元貸款利息支出減少，稅後淨利較去年同期成長549.22％至334萬元，超越去年全年獲利。

鋁合金棒目前產能滿載，客戶訂單穩定；皮件業務在3月份之後，出貨進度受到歐美疫情影響而稍微延遲，隨著歐美逐漸解封，公司皮件業務也將恢復產能全開，並繼續加速台南廠生產線的設置；高附加價值的鋁合金扣件材料，目前正供應客戶試產，預計下半年可開始逐步量產。各項業務的布局在今年皆逐步開花結果，全年展望正向樂觀。

(時報資訊)