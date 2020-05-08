緯穎(6669)董事會通過2020年度第一季財務報表。首季合併營收達新台幣351.37億元，營業淨利為18.1億元，稅前淨利為18.34億元，稅後淨利為14.63億元，基本每股盈餘為8.37元。

與去年同期相比，緯穎第一季伺服器出貨數量成長，然產品組合改變導致平均銷售價格降低，第一季合併營收年減8.6%。獲利能力較去年同期提升，毛利率年增1.4個百分點至7.5%，營益率年增.1個百分點至5.2%，稅後淨利率年增1.1個百分點至4.2%。基本每股盈餘為8.37元，高於去年同期的7.77元。

與前季相比，整體供應鏈受各地因應新冠病毒疫情政策影響，第一季伺服器出貨數量與營收同步下滑，營收季減29.1%。毛利率季增0.2個百分點至7.5%，營益率季減0.5個百分點至5.2%，稅後淨利率季增0.3個百分點至4.2%。

展望2020年，雲端資料中心產業長期需求穩健，但考量新冠病毒疫情帶來的短期不確定性仍多，公司審慎樂觀看待整體出貨需求。為因應疫情衝擊全球經濟與供應鏈，今日董事會亦通過發行不超過新台幣100億元之普通公司債，確保營運資金充裕，以支持存貨充足穩定，並維持營運彈性。

(時報資訊)