台開(2841)新埔雲夢山丘五一連續假期限定開放後，獲民眾好評，不少人希望以後可以在週六、日開放，值此疫情時期，台開響應「防疫新生活運動」，多多參加戶外運動，自5月9日起，每逢週六、週日均開放，開放時間為早上9點至下午5點，入園免費。

台開指出，民眾期盼能再恢復園區之前頗受好評之「一日農夫」活動，公司決定在六月恢復一日農夫活動，採事先報名預約制，詳細報名活動細節可參考新埔雲夢山丘FB粉絲團最新公告訊息。凡參加者由園區提供菜苗及農田，自播種、施肥到收成歷時一個多月，收成時所有蔬菜均可全部帶回家。

新埔雲夢山丘12年來種植之大、小喬木逾1,800株，整個園區共有1,334株大喬木、4,139株小喬木、灌木51,157株等，每年減碳3,460公噸，約等9座大安森林公園減碳量。其中大喬木包括樟樹、小葉欖仁、油桐等，小喬木包括桂花、油茶花、山櫻花等，其中樟樹每公頃的二氧化碳平均吸收量是186公噸，根據林務局統計位居碳吸存能力第五名。以台灣每人每年平均產生約11.9公噸的碳足跡，樟樹可以吸收一個人約16年的碳排放量，數值相當可觀。

(時報資訊)