遠端生活、5G基礎建設、網通伺服器及高速晶片需求穩定，尖點科技(8021)第2季營運不看淡，尖點管理中心總經理林若萍表示，第2季短期需求大致平穩，若依鑽針及鑽孔的稼動率來看，第2季可望季增高個位數、甚至雙位數，公司將全力降低管理費用，由於收斂轉投資規模的減虧效益可望顯現，期望獲利能力比前一年度好。

尖點今天下午舉行線上法說會，受到新冠肺炎疫情導致大陸廠區延後復工影響，尖點第1季合併營收為5億9800萬元，季減25.8%，年減8.8%，營業毛利為1.49億元，年減2.61%，合併毛利率為25.05%，季減5.8個百分點，年增1.7個百分點，營業利益為4000萬元，較季減56.3%，較去年同期增加94%，業外部份則有認列約1100萬元減損損失，歸屬於母公司稅後盈餘為2100萬元，較去年第4季3300萬元減少34.8%，較去年同期3100萬元減少30.6%，單季每股盈餘為0.15元。

就產品別來看，尖點表示，第1季PCB鑽針合併營收佔比為67.5%，產能利用率約83%，營收與去年同期約略持平，鑽孔服務營收比重為27.9%，受年後疫情復工延遲影響，第1季稼動不到50%，營收與去年同期相比減少25%，主要由於縮減虧損廠區之收斂策略之影響；刀具事業營收佔比為4.7%，稼動約在46%，年減幅約在5%。

尖點4月合併營收為2億3516萬4000元，較上月增加2.7%，較去年同月減少6.4%；累計前4月合併營收為8億3301萬5000元，較去年同期減少8.1%。

林若萍表示，第2季客戶多是一邊做一邊觀望，但訂單有持續性且平穩，鑽針及鑽孔稼動率從3月分別回升到85%以上及70%，第2季大致維持相同的稼動率，訂單未見到太多提升或下滑，雖然5月及6月市場有雜音，會不會微幅下來仍待觀察，但就算下來也不會太多，若依鑽針及鑽孔稼動率來看，第2季可望季增高個位數、甚至雙位數成長。

就終端產業來看，林若萍表示，第2季原是PCB淡季，不同產業客戶有不同展望，應用於5G、網通、高速晶片、遊戲機、伺服器及遠距辦公需求不錯，手機要等下半年新手機推出，汽車則相對弱一點。

針對法人詢問5G產品進度，林若萍表示，5G終端產品大致分為5G基地台及5G手機兩大部分，目前基地台需求明顯上來，第1季或第2季整體需求是成長的，鑽針及鑽孔對應高層板應用在第1季佔比是拉升的，短期掌握訂單相對是好的。

展望今年，林若萍表示，鑽針目前仍維持原先規劃，持續進行製程去瓶頸化以及鍍膜產線擴充，假設下半年的市場需求沒有太大的不利因素，期望鑽針相較去年會有成長性；在鑽孔部份，雖營收減少但減虧效益應可呈現於獲利表現上，目前也持續配合重要客戶進行擴產計劃，在產品應用上看好5G、網通、高速晶片等相關需求，公司也持續佈局相關的客戶及產品開發，由於收斂轉投資規模的減虧效益可望顯現，期望獲利能力比前一年度好。

(時報資訊)