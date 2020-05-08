錢櫃KTV大火事發至今，董座練台生仍神隱。火警傷者8日痛批練，業者明知道有人在消費，卻把消防警報關掉、門被堵住，就是意圖謀殺，練台生至今躲在後面交給員工善後，一點企業家風範都沒有，業者若不拿出誠意，將集合傷者一起提告。

北市府今針對錢櫃火警舉辦法律權益保障說明會，當時在錢櫃林森店707包廂內的林先生指出，至今心理狀況還很不穩定，很沒有安全感，到現在為止還無法放下，路過KTV場所會湧現當下回憶，因為緩降梯的門沒辦法打開，浪費逃生黃金時間，有15人都躲在包廂裡，等了40分鐘才獲救，事後，錢櫃對此都沒有任何討論或說明。

他表示，錢櫃雖有慰問，但沒讓人感受到重視，後續賠償僅稱視法律再討論怎麼做，業者如果沒拿出誠意，將聯合707包廂傷者一起提告。

林先生痛批，練台生神隱至今，不是一個企業家該有的態度，有疏失就該出面道歉，不是躲在後面交給基層員工善後，一點企業家風範都沒有。

此外，4位死者家屬委託律師李明諭表示，家屬沒感受到市府誠意，不滿消防稽查未完善，結果市府對國賠隻字不提，將會再替家屬爭取。

KTV罹難員工林子晨弟弟說，負責人能出來面對、道歉，就具體賠償金討論，不是只有關懷慰問。

810包廂傷者說，重點是消防警報被關掉、門被堵住，就像開車不小心撞到人是意外，但明知道有人還踩油門撞下去，就是意圖謀殺，知道有人在消費，卻把消防警報器關掉，錢櫃是上市公司1年賺11億，賠一點錢了事，甚至交給保險公司，等事情過了舞照跳，政府應該要對業者祭出懲罰性賠償。

(中時 )