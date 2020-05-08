台視、八大原創戲劇《覆活》，本週灑糖吻戲登場，邱勝翊與任容萱原是共患難的情誼，在第7集終於大躍進，兩人在床上獻出「初吻」，畫面唯美浪漫，任容萱透露實際拍攝過程「不是很順利，姿勢喬很久，因為要配合攝影機及燈光位置。」任容萱更笑說「我被壓在下面，很怕拍起來會有雙下巴，這樣戲中初吻就不浪漫了」，現場只要NG或導演說再換一個角度，邱勝翊立刻被工作人員猛虧笑稱：「王子要匯錢到導演戶頭啦！」

提到拍攝這場「佑葳CP」第一次的親密戲，邱勝翊表示，當時他與任容萱已經慢慢開始變熟，所以不會緊張或是尷尬，但畢竟是劇中初吻，兩人抱持謹慎的態度來面對。「劇情安排原本是程佑寬（邱勝翊飾）要吻畢克葳(任容萱飾)，但因為我卻步了，變成女生主動親我，我覺得這算是一個蠻特別的經驗。」另一個特別點是劇情設定在醫院的病床上，他忍不住大笑：「我還沒有在床上拍吻戲的經驗呢！」

邱勝翊與任容萱在《覆活》中上演甜蜜吻戲。（八大提供）

台視八大《覆活》本週劇情大躍進，邱勝翊跟任容萱告白。（八大提供）

兩人很有默契在準備吻戲上場之前，都避免吃重口味的食物、並且嚼口香糖保持口氣清新，免得造成對方不舒服。任容萱印象深刻說，當時整個病房塞滿了工作人員，大家盯著他們的一舉一動，尤其導演的monitor 前面站滿所有人，突然被這麼多雙眼睛注視有點奇怪、不習慣。

劇情開展從任容萱替受傷的邱勝翊背部冰敷，肢體觸碰之下，發現男主角怕癢，邱勝翊笑說：「基本上我不太需要演，我自己本身真的非常怕癢！」緊接著女主角故意撩他癢鬧著玩，沒料到竟點燃對方慾火。配合本週劇情大躍進，9日晚間九點半及十一點半，主要演員邱勝翊、任容萱、姚以緹、吳岳擎將合體在「覆活」官方粉絲團進行映前映後直播，現場將有意想不到的彩蛋，敬請鎖定。

(中時 )