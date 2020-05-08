俄羅斯衛星通訊社8日報導，俄新冠病毒疫情防控指揮部向記者表示，過去24小時，俄新增新冠病毒感染患者1萬0699人，累計感染人數增至18萬7859人，其中半數新增患者無症狀。俄已是連續6天確診人數破萬。

據報導，過去24小時，首都莫斯科市新增新冠病毒感染病例最多，達5846例，莫斯科州新增918例，聖彼得堡新增375例。莫斯科市長索比亞寧7日表示，莫斯科將從12日起要求民眾在公共交通工具上佩戴口罩和手套。

衛星社引據消息稱：「過去24小時，俄羅斯83個地區新冠病毒COVID-19感染確診病例1萬0699例，其中無臨床表現病例5232例（占48.9％）。」「各聯邦主體新增情況為：莫斯科市5846例，莫斯科州918例，聖彼得堡375例。」

下諾夫哥羅德州新增276例，斯維爾德洛夫斯克州155例，克拉斯諾達爾邊疆區99例，達吉斯坦共和國96例，北奧塞梯共和國94例，列寧格勒州91例，圖拉州90例。

俄羅斯85個地區累計新冠病毒感染病例18萬7859例（增長6.0％）。消息稱：「過去24小時，2805人出院，累計出院26608人。」「過去24小時，98人死亡，累計死亡1723人。」

另據中新社7日報導，莫斯科市長索比亞寧表示，將從12日起要求民眾在公共交通工具上佩戴口罩和手套。據莫斯科管理總局局長丹尼契科夫透露，莫斯科將推出規定，違反要求者將被處4000至5000盧布罰款。

索比亞寧表示，疫情在短期內無法結束，長期面對疫情對個人生活和健康及經濟發展的影響將成為「新常態」。在未來取消對工業和建築企業的限制性措施後，會有更多人有機會工作。因此需要引入新的隔離模式，必須強制性要求佩戴口罩和手套。

索比亞寧透露，目前莫斯科的疫情仍在發展中，但莫斯科住院率保持了穩定。在過去24小時內，出院的病人比入院的病人多。據莫斯科副市長拉克娃說，在過去一天裡有2025人從莫斯科醫院出院，有1712人住院。這是莫斯科首次出現這種情況，希望能保持下去。

據俄媒報導，全俄85個聯邦主體中已有50多個實施了強制佩戴口罩規定。

(中時 )