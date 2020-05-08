在重大火警意外頻傳下，民眾對居家安全意識提升，五金百貨業者發現火災警報器、迷你滅火器，甚至是防火型的延長線等相關防災產品熱賣，業績明顯成長三成，業者也提醒消費者選擇相關產品有訣竅，要選擇有標檢局核定有國家品質認證者。

美妝生活連鎖通路寶雅（5904）去年成立的五金百貨通路品牌「寶家五金百貨」，目前在全國已有8家分店，寶雅公關經理朱詩蓓指出，從大數據管理看，寶家8家分店火災警報器兩周來賣到即乎缺貨，而車用滅火器、車窗擊破器等商品也都銷量大增，其中車用滅火器，體積小、易收藏，約可滅2到3坪的火災；另車窗擊破器在火警發生時可用來擊破氣密窗，不少消費者是購置做為居家防災用。

而根據統計延長線過載也是常見發生火災的原因，朱詩蓓建議消費者購買延長線時要選擇有耐熱、防火功能的，最好是電力過載時可自動斷電，並認清有標檢局檢驗核可的產品。另外，她指出，近來許多大樓管委會也添購緊急出口標示燈，預防火警發生時在煙霧瀰漫中找不到逃生出口。

而針對火災警報器，朱詩蓓建議購買要選擇同時具有偵煙、偵熱功能者，無論是溫度過熱或是偵測到煙霧可立即示警，但火災警報器需一個房間裝設一個，不能只裝在客廳、廚房，而且要注意產品有使用期限，過期即需更換，以免徒具裝飾功能。

(中時 )