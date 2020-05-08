彰化縣和美鎮16時12分全球知名鞋帶大廠大火，霎時烈焰狂燃，消防隊出動雲梯車滅火。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣和美鎮16時12分全球知名鞋帶大廠大火，霎時烈焰狂燃，濃煙蔽天，彰化縣消防第一大隊緊急趕赴，出動雲梯車全面灌救，布下大水網，緊急壓制熊熊火勢。

這次起火地點德美路的全國百大精品廠商，在3樓RC建築物頂樓起火燃燒，出動各式消防車20輛、救護車1輛、消防人員39人，目前無人員受傷受困，16時45分火勢控制，16時48分火勢撲滅。

彰化縣消防第一大隊長劉錫桓表示，這是通報得快，搶救得也快，雲梯車全面灑水灌救，很快就壓住火勢，燃燒面積約15平方公尺，起火原因還要進一步調查。

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