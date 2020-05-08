和美全球知名鞋帶廠烈火狂燒 幸無人傷亡 17:192020/05/08 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化縣和美鎮16時12分全球知名鞋帶大廠大火，霎時烈焰狂燃。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣和美鎮16時12分全球知名鞋帶大廠大火，霎時烈焰狂燃，消防隊出動雲梯車滅火。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真） 彰化縣和美鎮16時12分全球知名鞋帶大廠大火，霎時烈焰狂燃，濃煙蔽天，彰化縣消防第一大隊緊急趕赴，出動雲梯車全面灌救，布下大水網，緊急壓制熊熊火勢。 這次起火地點德美路的全國百大精品廠商，在3樓RC建築物頂樓起火燃燒，出動各式消防車20輛、救護車1輛、消防人員39人，目前無人員受傷受困，16時45分火勢控制，16時48分火勢撲滅。 彰化縣消防第一大隊長劉錫桓表示，這是通報得快，搶救得也快，雲梯車全面灑水灌救，很快就壓住火勢，燃燒面積約15平方公尺，起火原因還要進一步調查。 (中時 ) #火勢 #16 #彰化縣 #消防 #燃燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市消防車5年發生72事故 沒執勤照釀禍 15:422020/05/04 社會 中市消防衣清潔設備美規建置 18:272020/05/04 社會 區間測速出包 彰縣議員批：警方交通專業失威信 19:202020/05/04 政治 新北消防策略 建構三安城市 04:102020/05/05 地方新聞 南方澳斷橋案懲處名單 港務公司：一周內提出 12:402020/05/05 生活 彰化縣磺溪文學獎徵文起跑 總獎金高達135萬 18:282020/05/05 生活 落實消防安全 抽查永和錢櫃KTV 20:022020/05/05 社會 彰化縣總工會與春夏文教慈善會 共同表揚模範勞工及母親 17:552020/05/06 生活 日本增購33輛16式輪型戰車 22:212020/05/06 軍事 買老宅省錢 消防安全不能省 04:102020/05/07 生活新聞 社會熱門新聞 和美全球知名鞋帶廠烈火狂燒 幸無人傷亡 - 社會 破天荒！檢調首度查獲大陸台辦資助國民黨及韓國瑜選舉 起訴7人通緝1人 - 社會 按摩女嘿咻一半快升天 門突打開急拔劍 - 社會 紀德艦四腳獸事件真相曝光 竟是輪機官酒後性侵女士官 - 社會 5歲童竹南獅山公園失散 警方助尋親人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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