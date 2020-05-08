瑞銀今（8）日宣布任命葉書維為瑞銀台灣全球投資銀行部主管及執行副總裁，他被賦與進一步拓展台灣市場與在地的投行業務。

葉書維2017年加入瑞銀，擔任瑞銀台北辦事處執行董事，是過去三年來瑞銀台灣投行部門實際領導者，向香港瑞銀投行部門報告，惟該部門與瑞銀產品團隊、瑞銀財富管理團隊為合作角色。

投資銀行業務貼近企業法人業務，同一領域的外銀同行花旗銀行近日也傳出亞太區高層的人事新訊，擅長大型企金業務的花旗台灣總經理張聖心亦新增亞太區花旗亞太區企業金融事業群總裁的頭銜。

(工商 )