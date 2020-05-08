葉書維出任瑞銀台灣投行部門主管 17:362020/05/08 工商 陳碧芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞銀今（8）日宣布任命葉書維為瑞銀台灣全球投資銀行部主管及執行副總裁，他被賦與進一步拓展台灣市場與在地的投行業務。 葉書維2017年加入瑞銀，擔任瑞銀台北辦事處執行董事，是過去三年來瑞銀台灣投行部門實際領導者，向香港瑞銀投行部門報告，惟該部門與瑞銀產品團隊、瑞銀財富管理團隊為合作角色。 投資銀行業務貼近企業法人業務，同一領域的外銀同行花旗銀行近日也傳出亞太區高層的人事新訊，擅長大型企金業務的花旗台灣總經理張聖心亦新增亞太區花旗亞太區企業金融事業群總裁的頭銜。 (工商 ) #瑞銀 #投行 #部門 #亞太區 #葉書維 也許您會感興趣 推薦閱讀 減產新協議生效 瑞銀：原油供需第三季邁向平衡 04:102020/05/04 財經要聞 瑞銀優質精選收益基金 5／4開募 04:102020/05/04 產業特刊 《金融》花旗任命張聖心 亞太區企業金融事業群總裁 16:312020/05/04 財經 借重卓越領導力 花旗任命張聖心為亞太區企金事業群總裁 17:502020/05/04 財經 瑞銀再獲肯定 瑞銀中國精選基金連四年拿大獎 04:102020/05/05 產業特刊 《金融》瑞銀：亞太貨幣整裝待發 看升人幣、日圓、韓元匯價 13:072020/05/05 財經 瑞銀：中國年內料再降準100～300個基點 15:332020/05/05 財經 黃金最大消費國印度進口暴跌99.5％ 瑞銀仍看多 16:132020/05/05 財經 估人行今年再降準 瑞銀：最多300基點 04:102020/05/06 全球財經 疫情下存錢觀望？ 瑞銀：進場買股債更優 14:402020/05/07 財經 財經熱門新聞 油價2字頭噴假的？油商驚爆背後大危機 - 即時 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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