行政院政委龔明鑫會同桃園市市長鄭文燦共同視察中壢區公所辦理急難紓困情形。龔明鑫除強調急難紓困對照顧社會的重要性外，也表示未來還會擴大預算，持續幫助更多應該被幫助的人。

龔明鑫於8日下午在鄭文燦陪同前往中壢區公所，深入視察地方辦理急難紓困情形。過程中，也由中壢區區長吳宏國為龔明鑫深入介紹紓困辦理情況以及公所為辦理紓困所做的編排動線。

針對辦理紓困補助，中央與地方一至秉持「紓困要即時、文件要簡化、標準要從寬」原則，鄭文燦強調，尤其是從寬原則，有許多民眾因疫情而失去工作收入，帶來生活困難，若可以申請紓困補助，將可照顧到社會安全網內最需要照顧到的人。

針對從寬原則，龔明鑫舉例，先前中央禁止酒店舞廳營業，造成相關業者失業，但社會上還有更多底層者需要被照顧，像是司機、工廠、餐飲人員，強調紓困補助有其必要。

至於面對大家會擔心辦理資格太鬆，是否有防弊措施，龔明鑫說，不會把紓困補助當成弊，而以同理心看待，在疫情期間很多人無法受到照顧，看到現場辦理的文件，民眾在敘述上都很具體，他認為政策是對的，就值得去做，未來立法院也會擴大經費辦理，全力支持協助需要受照顧民眾。

有些民眾封龔明鑫為「紓困陳時中」，龔明鑫謙虛表示，國家本身就是一個團隊，任何人只要努力做好自己本分對國家都是貢獻，大家都是陳時中、都是國家之光；至於被問到是否會接手國發會，龔明鑫支吾表示目前還沒接到國發會消息，但對是否被徵詢問題笑而不答。

(中時 )