大陸國家外匯管理局8日公布，2020年第一季，大陸經常帳戶逆差人民幣（下同）2,076億元，其中，貨物貿易順差1,845億元，服務貿易逆差3,281億元，初次收入逆差681億元，二次收入順差41億元；資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）順差2,076億元，其中直接投資順差1,043億元，儲備資產減少1,754億元。

新浪財經報導，按美元計值，2020年第一季，大陸經常帳戶逆差297億美元，其中，貨物貿易順差264億美元，服務貿易逆差470億美元，初次收入逆差98億美元，二次收入順差6億美元；資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）順差297億美元，其中直接投資順差149億美元，儲備資產減少251億美元。

針對2020年第一季國際收支狀況，大陸國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英8日指出，整體來看，首季大陸國際收支雖然受到新冠肺炎疫情影響，但仍保持在基本平衡的區間內，經常帳戶呈現小幅逆差，直接投資持續淨流入。

(工商 )