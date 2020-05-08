受到新冠肺炎疫情衝擊，讓中國大陸水泥廠延遲復工，水泥銷量減少；亞泥(1102)中國大陸市場第一季獲利大幅衰退，持股67.7％的亞泥中國(0743.HK)，首季獲利2.2億元人民幣，較去年同期減少62.2%。

另外，亞泥轉投資、持股17.46％的山水水泥（0691.HK），2020年的第一季營運也出現虧損3.83億元人民幣。

疫情影響，亞泥指出，集團中國大陸市場第一季的水泥及熟料的銷量304萬噸，較2019年同期的631萬噸下降327萬噸，降幅達52%。銷貨減少，第一季的營收只有12.87億元人民幣，比去年同期減少48.77%。

不過，隨著疫情趨緩，水泥廠陸續復工，水泥價格在需求增加下調漲，亞泥指出，當地水泥市場的營運，在第二季的5月已恢復「量增、價漲」的秩序，預期，隨著基建、建築工程的全面趕工，下半年的營運預期會有較大幅度的成長。

不過，市場認為，此次疫情已影響整個經濟景氣的萎縮，西進水泥廠中國大陸市場今年的營運雖有逐季恢復成長的動能，但，全年的營收獲利應會比去年相對保守。

法人認為，亞泥中國大陸市場首季獲利大幅衰退，而轉投資的山水水泥營運狀況也低於市場預期；加上，亞泥國內轉投資事業，預期也受到疫情影響，今年恐出現營收獲利不理想的狀況，所以，亞泥2020年的合併營運績效一定會比去年保守。

(工商 )