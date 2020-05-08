法務部調查局8日再公布一波主管人事異動，包括當年執行搜索新黨發言人王炳忠的新北市調處國家安全維護及保防科科長葉麗卿在內的31名站主任、簡任秘書、簡任督察、薦任秘書、科長，葉麗卿再獲升官，調任新北處雙和站主任。

現任新北市調處國家安全維護及保防科科長葉麗卿執行王炳忠案的搜索任務，2018年就由國安站副主任調升新北市處科長，今年再上一層樓，調升雙和站主任。

人事異動名單為，馬祖調查站主任廖崇賢、台北市處士林站主任劉永金、台北市處松山站主任劉至剛、台北市處中正站主任范開明、台北市處政經站主任林維成、台北市處外事站主任顏成安、新北市處雙和站主任葉麗卿、新北市處機動站主任魏武群、桃園市處桃園站主任成尚華、桃園市處機動站主任吳敬垣、台中市處豐原站主任蔡健崇、台中市處機動站主任張序立、台南市處府城站主任張傳志、台南市處新營站主任林金生、台南市處機站主任汪志明、高雄市處岡山站主任陳慧明、高雄市處鳳山站主任謝雯欽、高雄市處苓雅站主任薛國鼎、高雄市處左楠站主任戴春成、高雄市處機動站主任高吉川、航業處台中站主任林添進、人事處簡任秘書翟海平、督察處簡任督察張素珍、朱定樑、白維祺、張自然；鑑識科學處薦任秘書闕山仲、兩岸情勢研析處薦任秘書黃秋龍、資通安全處電腦偵辦科長鄭健行、新北市處資通安全科長劉嘉明、台中市處國家安全調查及諮詢科長江耿宗。

(中時 )