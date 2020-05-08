佐登-KY(4190)今日公告首季財報暨4月營收。首季受疫情影響，稅後淨損1,541萬元，第一季每股稅後虧損0.26元。進入第二季，大陸醫美活動重啟，生美針對母親節活動推出高單價專利新品滿足消費者需求，4月營收1.87億元，月增11%。

5月起佐登大陸門市全面復工，「佐登微爾」長沙醫美分院預計於5月20日開始服務會員，臺灣麥寮加盟店也已於月初開幕，全球展店布局持續進行，可望為集團營收增添成長動能。

佐登首季面對新冠肺炎疫情，採「封館預約服務」，並全員啟動線上銷售產品並搭配直播進行「居家防疫美麗講座」，其策略奏效，第一季產品銷售較同期增長4%。

4月份疫情趨穩，全通路推出「期待再見零」活動，感謝醫護人員並半價大賣護手霜，另，因應炎炎夏日到來，兩岸雙雙開賣專利美白新品「白金密集煥白面膜」與「黑晶煥瑩精華露」為夏天來臨前的美白大作戰提前吹哨，針對五月接續到來的勞工節、護士節與母親節更推出一系列促銷活動，將為營收注入成長力道。

(時報資訊)