受美股周四那斯達克收復今年高點帶動下，台股周五收盤未能站上「萬一」，但成交值在1800億元之上。富蘭克林華美投信認為，受到美股帶動，台股持續向上狹幅整理，儘管漲多有賣壓，但聚焦市場需求的科技、防疫、業績成長與個人化應用需求，仍可持續分批逢低布局。日盛投信則建議，產業觀察以下半年需求仍佳的5G光纖、伺服器、AI、HPC為主。

日盛上選基金經理人張亞瑋表示，隨著各國新冠疫情漸有緩解跡象，經濟逐步解封並試圖回歸正常，對於產業前景及公司業績展望都將有正面的助益，惟考量美中貿易、疫情發展等變數未消，現階段整體環境的不確定仍大，基期低的個股陸續反彈，部分個股創新高或站上季線，盤面上仍為等待疫情好轉前的個股輪漲態勢，兼具題材性及基本面的族群，仍有發揮空間，台股短期區間震盪的可能性偏高。

富蘭克林華美投信認為，目前台股短線投資氣氛偏樂觀，傳統所謂的五窮六絕淡季，今年似乎不會看見，但提醒指數高檔可能整理，建議選股應更審慎。不過，受防疫需求的帶動，建議瞄準H.E.L.P.四大方向如：科技(High Tech)、本土化(Localize)、具業績成長(EPS)與個人化(Personal)應用方向選股，這波全球防疫需求仍然延燒，可望支撐相關產業表現。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，短期內口罩仍不離身(全球個人需求)，加上國際上疫情尚未完全消失，預估新疫苗仍需12個月時間研發測試與量產上市，全球防疫的新生活趨勢仍在之下，相關口罩、感測與醫療設備需求不減，也對國內相關廠商有助益，因此新科技趨勢、醫療保健、個人使用運動器材，短線投資看法樂觀。然而，周書玄分析，大盤已站上季線，季線趨勢向上黃金交叉月線，短期內，投資看法仍偏狹幅向上整理，加上美國科技、能源、金融股反彈表現亮眼，儘管市場有中美貿易談判影響華為上游供應晶片出貨等少數干擾之雜音，但台灣廠商於全球運籌與提前生產基地外移，則有機會獲得全球轉單效應，這一波包括：筆電/桌機、伺服器、雲端互聯網、上游材料與個人健康與娛樂裝置等相關廠商Q2業績仍表現可期。

張亞瑋表示，美國擬於5月中下旬重啟經濟，全球央行持續寬鬆，激勵國際熱錢回流新興市場，4月摩台拉高結算，帶動台股順利站上季線與10900點，然因時序進入5月，除4月營收將陸續公告外，以及5月中前後MSCI半年度的權重調整結果也將出爐，都有可能會影響市場的操作氛圍，部分漲多個股可能遭資金調節拉回，是後續需要留意之處。

張亞瑋分析，受新冠肺炎疫情影響，推升在家工作需求，同步帶動遠端會議、NB、PC、伺服器需求暢旺，整體而言台股企業第二季獲利數字表現不差。然就疫情觀察，歐美國家疫情略有趨緩，但新興市場疫情仍在蔓延，先進國家計劃在5月解禁或解除封城仍有高度不確定性。疫情若於6月仍未受控制，可能進一步影響下半年電子消費旺季。

(時報資訊)