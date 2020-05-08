金價創逾兩周以來最大漲幅，現貨黃金一度漲2.16%，較日低回升近40美元，刷新4月27日以來高點至1722.07美元/盎司，此前美國失業人口猛增等一系列疲弱的經濟數據加劇了人們對由疫情引發的全球經濟衰退的擔憂，同時投資者將注意力轉向今晚將出爐的美國非農就業數據，以尋找進一步的線索。

在週五關鍵月度就業報告之前，美國經濟出現疲軟跡象。美國一周首次申請失業救濟人數連續第七周超過300萬人，表明經濟重壓仍幾乎沒有緩解的跡象，此外第一季美國生產率出現2015年底以來最大降幅；定於週五公佈的數據料顯示，美國失業率將從3月份的4.4%升至上個月的16%；這提振了黃金的避險需求。

機構對分析師的調查顯示，4月美國非農就業人口料減少2，200萬人，為歷史最大降幅，讓2007-2009年經濟衰退期間創下的80萬人的之前紀錄根本不值一提。

U.S． Global Investors的首席交易員Michael Matousek表示，公佈的數據顯示失業人口很多，這仍在告訴投資人，可能要避險。

英國央行週四按兵不動，暫時不擴大刺激經濟措施，但英國央行行長Andrew Bailey稱，決策層最早可能在下個月擴大貨幣刺激政策，因英國可能面臨歐洲最嚴重的經濟下滑。Ava Trade首席市場分析師Naeem Aslam指出，由於市場預期進一步的量化寬鬆即將到來，金價因此正上漲；英國央行為進一步量化寬鬆可能性敞開了大門，這支持了金價。

紐約6月交割黃金期貨價格上漲2.2%，收於1725.80美元/盎司。白銀同樣在Comex市場上漲，盤中一度大漲4.53%，刷新近一周高點至15.695美元/盎司，為三周來最大漲幅，而鉑金和鈀金也在紐約商業交易所攀升。

Mauldin Economics投資策略師Jared Dillian表示，作為投資的黃金，眼下這種情況正是其發光的時候。人們完全是應該持有黃金的，尤其現在。

(中時電子報)