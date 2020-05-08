阿嬌鍾欣潼與「醫界王陽明」賴弘國結婚不到2年，今天驚傳兩人已在3月離婚，女方也透過經紀公司坦承已簽分居協議，而婚姻屬於私事，她未來也不會回應。現在網友也瘋狂起底阿嬌、賴弘國昔日上節目片段，發現兩人價值觀似乎差很大，會走上離婚一途也不意外。

賴弘國昔日在小S、蔡康永主持《花花萬物》坦言與阿嬌結婚面臨很大壓力，想不到結婚可以結到破產，而阿嬌也堅持婚禮相關的事情她不會出錢，「我的底線就是不希望我拿錢把自己嫁出去」。

阿嬌也透露兩人交往之初，賴弘國曾大方的把一張無上限的信用卡拿給她，說「我的卡任刷」，想不到阿嬌去了一天商場，賴弘國就把卡收回來了，「她就是真的任刷，沒有跟你客氣」。阿嬌則解釋是刷了一個表給賴弘國，而且也從來沒有一個人跟她說任刷錢財，講完自己都笑了起來。而賴弘國則是稱，在家收到信用卡簡訊當下，一看真的倒抽十口氣。

另外，據聯合報報導，其實阿嬌與賴弘國離婚早有端倪，過去賴弘國與友人合開醫美診所開幕，曾希望阿嬌幫忙站台，但一直到開幕前一刻阿嬌才願意不受訪出席，兩人離婚原因似乎也與長期以來的女尊男卑有關。

(中時電子報)