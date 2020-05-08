日前大陸浙江街頭，一名女子走在路上，原本看起來毫無異樣，突然間裙底掉出一個嬰兒，路人一看嚇歪，女子就這樣生下小孩，旁邊修車廠老闆趕緊出來幫助這名女子，將媽媽還有小孩送到醫院。

這起事件發生快一周，道路上女子生下小孩的血跡已經逐漸淡去，熱心幫忙的修車廠老闆娘回憶起這件事，仍然餘悸猶存，表示當天自己親眼看到小孩子掉下來，「我女兒就慌忙跑過去，我說嘴巴還開著，她就拿小毯子過去，將小孩包起來」。

突然生下小孩的女子，面對突發狀況也是慌亂的不知道該怎辦，而被毯子包起來的小孩，嘴唇發黑，修車廠老闆娘抓起小孩雙腿，輕拍屁股許多下，直到小孩嘴唇慢慢變紅，才開始嚎啕大哭，並睜開一隻眼睛。

期間老闆娘想剪掉臍帶，後來決定等救護車，且不斷照顧女子與小孩，讓其他店家感到相當窩心，表示修車廠老闆娘不怕血漬，直接拿毛毯包住小孩，而女子不斷流血，幸虧有許多好心人幫忙，最後母子兩人皆平安。

(中時電子報)