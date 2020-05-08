今年綜合所得稅碰上疫情，政府鼓勵民眾在家報稅，但最近有許多報稅民眾反映，明明沒有海外投資，報稅細算表卻出現「海外所得扣除額670萬元」的項目，中區國稅局員林稽徵所主任黃春頻說，這是網路申報善意的提醒項目，海外所得超過670萬元就會算入稅額，因此特別列出避免民眾漏報而受罰。

因為疫情關係，許多民眾選擇網路報稅，但有民眾反映在進行報稅時，最後試算竟然多出670萬元的扣除額，以為漏報還是多了收入卻不知道，甚至還懷疑是不是另一半偷藏私房錢。

中區國稅局員林稽徵所主任黃春頻表示，最近確實收到許多民眾反映，在申報稅額時，會跳出海外所得670萬元的畫面，經了解後這是今年網路申報系統，特別列出的善意提示項目，提醒民眾如有海外所得超過670萬元，就要依法申報。

黃春頻說，民眾如海外所得超過670萬就會算入稅額，就會與所得稅相比，並擇大去繳納，所以提醒民眾有相關項目的話，一定要申報進來，否則未來遭查獲的話，除了須補稅之外，還會有處罰的問題，因此建議民眾主動申報，確保自己的權益。

(中時 )