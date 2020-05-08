疫情雖然衝擊股市，但也讓防疫概念股興起，包括口罩、新藥、醫材等類股強勢上攻。不過，近期防疫概念股卻出現分歧走勢，部分口罩、新藥族群連日重挫，其中，像是康那香(9919)、恆大(1325)、毛寶(1732)、亞諾法(4133)、熱映(3373)、高端疫苗(6547)等，都在今日(8日)打入跌停，造成許多人栽在市場。對此，批踢踢網友ceca也分享他的心得，他認為操作飆股首要條件，就是先理解它會在甚麼時候反轉？而最簡單的一個判斷法就是，「飆股出大量一定要跑！」

網友ceca在批踢踢上發文表示，「如何判斷飆股反轉時機，最簡單的一個方法就是飆股出大量，尤其是周轉達10%，那鐵定崩盤」。

他指出，雖然技術面並不是單一道理，但飆股爆量仍可以就某些角度觀察，首先，若站在主力的位置思考，通常主力會尊重技術面操作，在紀律之下，主力看到飆股出大量，一定要出脫，因此就會讓飆股達到95%的崩盤機會，剩下5%則是黑天鵝、突發時間、黑手干預。

其次，ceca提到，當然也有主力會在漲勢中段壓低吃貨，但這種情況下，很難出現大量，因此周轉率10%就成為一個基礎的技術面指標。

此外，根據工商時報報導，華南投顧董事長儲祥生表示，防疫概念股的題材對於實際營收的貢獻，仍是未知數，因此投資人在操作相關個股上務必謹慎小心。業內人士也認為，不用對防疫概念股短期高點預設立場，但不少股票的本夢比想像空間已大，投資人仍得小心追高風險，一般來說，高檔爆巨量而股價無法創新高時，就需特別注意。

(中時電子報)