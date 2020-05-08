外貿協會今年邁入50年，貿協董事長黃志芳8日帶領團隊進行公益植樹，種下逾500株台灣原生樹苗。黃志芳強調，透過植樹活動實現「永續發展」精神，期帶給台灣下一代更乾淨美好的家園，種下台灣的希望、台灣的未來，以及貿協下一個50年。

黃志芳說，貿協1970年創立時，載負著全國人民、政府以及民間企業的希望，帶領台灣業者於國際間開疆闢土，伴隨及見證台灣的經濟起飛及茁壯，走過半世紀，如今的貿協已是一顆枝葉繁茂的大樹，面對下一個50年，貿協將發揚植樹的永續發展精神，讓貿協協助台灣業者的行動和養分，擴散到世界各地，帶動台灣經貿發展腳步持續飛馳。

黃志芳指出，今年新冠肺炎疫情影響經貿局勢，貿協迎接50周年的此刻，面對的是充滿挑戰與不確定的未來，為了做好服務國內企業界的工作，首先必須加強企業永續的憂患意識，才能在此變革的時代洪流裡，持續發展前行，跨越半世紀，貿協將以更符合數位時代的組織與企業文化因應未來的挑戰。

而為因應經貿不確定情勢，除了加速企業轉型及數位化推動，貿協未來將成立「策略規劃小組」，加速企業轉型，擔任台灣企業界國外拓銷領航員，一起和廠商共同打拚、開創新局。

去(108)年經濟部國際貿易局與貿協共同主辦的「亞洲會展產業論壇（Asian MICE Forum，AMF）」曾攜手林務局共同進行造林計畫合作，當時以「永續造林，讓愛延續」號召復育造林，捐助造林經費認養新北市坪林、石碇區等4塊國有地 1.15公頃，新植1725棵樹，完成台灣原生樹苗栽植撫育工作；今年貿協再度響應造林計0.28公頃，落實企業社會責任(CSR)，以永續發展精神迎接下一個50年。

(工商 )