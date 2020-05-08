櫃買中心今（8）日表示，鼓勵投資人主動防疫同時兼學被動型投資，除舉辦六場線上投資人講座外，特別加碼推出「櫃買富櫃200指數送您防疫購物金」有獎徵答活動，即日起到5月24日下午24時止，投資人只要至官網活動專區回答富櫃200指數及相關商品問題，就可輕鬆獲得100元線上購物金。

櫃買富櫃200指數（IX0118）按季為投資人挑選交易活絡且市值最大200檔上櫃股票，成分股經營績效表現亮眼，108年度申報財務報告中EPS超過5元之公司即有72家（占36％），在最新出爐108年第六屆公司治理評鑑中，排名前20％之公司計有65家（占47％）為富櫃200指數成分股。成分股表現吸睛，現行已有多種追蹤該指數之投資商品推出，包括指數期貨、指數型權證、指數投資證券（ETN）及牛熊權（槓桿保證金商品）等，為增加投資人對「櫃買富櫃200指數」及相關指數化商品之瞭解，特於本次有獎徵答活動中設計相關商品題目，並有神隊友提供商品資訊小提示，投資人答題賺購物金還能學投資。

櫃買中心表示，自活動開跑以來參與者踴躍已突破2,000人大關，首波購物金將於近日發送，請已參加的朋友稍加留意。本次活動預計發放共3,000份購物金，獎項名額有限，獎項發送完畢即提早結束活動，建議可儘早把握機會！詳細活動辦法可參閱櫃買中心官網公告。

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