8點檔《多情城市》演員翁家明、藍葦華、蘇晏霈、張家瑋、王凱、邱子芯、潘柏希、賴慧如等人在母親節前，透過民視娛樂網路節目《娛樂超skr》，向媽媽示愛外，也偷偷爆料媽媽趣事。蘇晏霈則說前一陣子大家瘋狂搶衛生紙，但媽媽竟然幫她搶了一大箱衛生棉，讓蘇晏霈直說根本是把一整年的用量給備齊全了。

翁家明表示媽媽非常疼小孩，他說小時候有一次自己吃到番茄覺得非常好吃，結果從那一次開始媽媽煮的番茄蛋花湯都加了砂糖，讓他直呼真的超可愛。潘柏希則爆媽媽的料說，媽媽要他把台北住家鑰匙給她，然後也把家裡要鑰匙給了他，沒想到當一次回家的時候，才發現那支鑰匙根本打不開家裡，讓他哭笑不得。

翁家明說媽媽非常疼小孩，希望媽媽可以身體一直健康。（民視提供）

潘柏希爆料媽媽曾拿錯鑰匙給他，才發現那支鑰匙根本打不開家裡，讓他哭笑不得。（民視提供）

藍葦華笑說感謝媽媽把他生的這麼帥，可以當演員。（民視提供）

蘇晏霈自首表示，媽媽不知道自己偶爾會小酌幾杯，尤其收工後回到家裡，會喝個一杯助眠。她更自爆說有一次媽媽打來問她在幹嘛，她還說我睡著了，然後掛完電話把酒乾了，主持人小路及阿甘笑說自己也曾經這樣子過。而邱子芯爆料，自己曾經晚上六點收工後跟朋友出去玩，結果騙媽媽說還在工作。黃文星則爆料自己剛出社會時，曾把給媽媽的錢先拿去給當時的女朋友，不過他趕緊在節目中感謝媽媽以及老婆，讓他現在生活非常滿意。

從小被奶奶帶大的賴慧如則感謝奶奶從小把她照顧的非常好，但自己很不會對她說肉麻的話，只好透過《娛樂超skr》來跟奶奶說「我愛你」，說完熱淚盈眶。藍葦華則搞笑的說謝謝媽媽把他生的英俊又會演戲，讓他可以當演員。張家瑋則感謝媽媽讓她保有初心，要媽媽在天上不要擔心。更多精彩內容就在民視娛樂臉書及IG。

張家瑋上《娛樂超skr》，感謝媽媽讓她保有初心，要媽媽在天上不要擔心。（民視提供）

黃文星則爆料自己剛出社會時，曾把給媽媽的錢先拿去給當時的女朋友，不過他趕緊在節目中感謝媽媽以及老婆，讓他現在生活非常滿意。（民視提供）

從小被奶奶帶大的賴慧如則感謝奶奶從小把她照顧的非常好，但自己很不會對她說肉麻的話，只好透過《娛樂超skr》來跟奶奶說「我愛你」。（民視提供）

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