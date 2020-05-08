宜蘭南方澳大橋去年10月在無風無雨下崩塌，造成6死10傷，交通部長林佳龍下令究責，國家運輸安全委員會5日公布的事實資料指出，斷橋從2016年移交給台灣港務公司後就沒有做過檢測。港務公司副總經理王派峰今證實，懲處名單已經送到交通部，比他層級更高的人都在名單內，「不會只有基層來扛」。

王派峰表示，懲處名單本周已經送到交通部，未來依照交通部的核定結果，交通部應該會盡速核定。他強調，懲處的層級沒有設定，只要有疏失都會檢討，歷任交接一到後面有經手的，都在檢討範圍，所有主管都會檢討，不是只有基層。

據悉，港務公司除提出內部的檢討名單，交通部也會提出航港局的懲處名單。

王派峰坦言，懲處名單裡面，有人的職級比他還高，意味董事長、總經理都會被究責。他也舉例，上一任董事長吳宗榮就是因此下台，既然董事長都負責了，代表每個層級都會被檢討，包括未盡注意驗收與交接、未盡注意檢測、未建立橋樑檢測制度等相關人員。

(中時 )