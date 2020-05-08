證照班個案媽媽們和社工老師一起製作豆沙包。（展望會東區辦事處提供／王志偉花蓮傳真）

艷華媽媽(右)與慧玲媽媽(左)製作豆沙包。（展望會東區辦事處提供／王志偉花蓮傳真）

台灣世界展望會發起「照顧者培力計畫-米麵食證照班」，透過方案讓弱勢家庭的媽媽能學習一技之長，改善家計。家住花蓮的艷華媽媽，家中有3個孩子，因最小的孩子重度身障，需要較多的照顧，艷華媽媽想著取得證照後，有機會在自家門前開一間小吃店，可以就近照顧孩子，改善家裡環境。

展望會東區辦事處今天下午邀請個案輔導的媽媽分享生命故事，她們齊聚專業廚藝教室，實際練習製作豆沙包和馬拉糕，跟著老師步驟一步步完成香噴噴的糕點，心繫家庭，盼能習得一技之長，改善家計！

學員們細心計算製作麵糰比例，等待麵糰發酵，製成麵片，捲成圓柱狀，再分割，包入豆沙餡，整成三角形，最後發酵後，再進蒸籠蒸熟。看似簡單的步驟，對從沒接觸過的媽媽們來說，要記住所有細節及流程都不容易。

慧玲媽媽分享以前都是在家從網路自學，透過專業老師指導，仔細記下程序及分量，她表示考取證照後，如果好吃，打算在網路販售，改善家裡經濟！

同樣也有開店夢想的艷華媽媽，家裡有3個孩子，先生臨時工，收入不穩定，孩子都懂事乖巧，但因最小的孩子重度身障，為能妥善照顧孩子，平時艷華媽媽只能做臨時性送餐工作，但她也一直找尋改善家中經濟的機會。在展望會社工老師的邀請下，艷華媽媽參加米麵食證照班，已通過學科測驗。盼有機會在自家門前開一間小吃店，就可以就近照顧孩子，也可改善家裡環境。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，回顧展望會的服務經驗，許多分崩離析邊緣的家庭，最後多是靠著一位堅強又充滿韌力的母親去撐住整個家。母親節將至，邀請各界成為展望會的支持者。愛心專線：03-8236868。

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