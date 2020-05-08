錢櫃林森店大火造成多人傷亡，北市府8日舉辦法律權益保障說明會，副市長蔡炳坤指出，協助受害者及家屬和業者建立平台，若家屬未來對協商不滿意，才會有後續提告問題，市府也會提供協助。

經市府掌握，錢櫃大火有97戶傷亡者，今天有71戶、約100多位家屬參加說明會，市府組成14人律師團提供協助，首先由消保官說明家屬權益後，分梯次讓律師和家屬一對一諮詢。

蔡炳坤表示，今天向家屬說明相關權利義務，多數家屬表達願意透過法務局、消保官建立的申訴爭議平台跟業者協商，下周起就會陸續進行，希望能為家屬爭取應有權益。

他指出，目前還不到提告這一步，若家屬對協商不滿意，才會有後續法律問題，屆時市府也會提供協助。

有家屬對業者處理態度不滿意，蔡炳坤說，要看下周業者和家屬協商過程，是否展現解決問題能力，是業者證明誠意的時候。

相較八仙塵爆，新北市府火速對業者提起假扣押，外界質疑北市府態度保守，法務局長袁秀慧解釋，假扣押終究還是「假」，扣下來的錢是放在法院，市府現在的態度是盡速讓家屬獲得賠償，市府要求提高賠償金額，業者態度看來有想要解決問題。

袁秀慧說，要不要假扣押，發動權力是被害人身上，新北也是受家屬委託，如果能在平台上解決，還是希望讓家屬儘快拿到賠償。

針對賠償金範圍，蔡炳坤指出，受害者與家屬跟律師一對一諮詢時，會根據個案提出建議，袁秀慧補充，對於罹難者要考慮生前年齡、收入狀態。

至於家屬要提出國賠，蔡炳坤說，目前為止家屬沒提到國賠，這件事應該要等檢察官偵辦結果出來，釐清業者責任，如果政府有疏失，當然人民可以提出國賠，目前還沒有，所以這次談論的主要還是針對業者。

(中時 )