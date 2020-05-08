中興保全科技4月合併營收為11億2253萬元，較去年度同期增加2689.4萬元，成長2.45％。值得注意的是，隨著4月份國內疫情逐漸趨緩，消費者開車出門意願攀升，連帶挹注路邊、路外停車費營收表現。

中保科表示，「國雲停車」路邊委外開單業務比去年同期成長15％，在台中以北的停車業務營收大幅成長，表現相當亮眼。

此外，近來火災事故頻傳，喚醒社會大眾對生活環境消防安全的重視。中保科提供免費住宅安全體檢服務，由集團內兩百多位「安全規劃師」，到客戶住家確認環境狀況，並提供客製化的安全建議方案，服務受到好評，線上預約爆量。

根據內政部消防署統計，去(2019)年全台發生22,866次火災事故，其中「電器火災」是住宅火災死亡案件的第一名。要避免電線走火意外，除了要培養良好用電習

慣，「中保無限＋」的「PSS智慧插座」能透過APP自定電壓，聰明管控用電量，超載即自動切斷電源，有效節能，更可預防電線走火釀災。

全民防災意識提升，「中保無限＋」販賣的火場逃生相關設備熱賣，「防煙面罩」銷售成長5倍, 滅火器銷售成長3倍，市場反應熱烈。

市面上販售的住宅用火警警報器 ，偵測到火苗就會發出高分貝警報，提醒民眾即時逃生，能有效提升防災安全，而和「中保無限＋」串接的「煙霧偵測器」或「熱感偵測器」更聰明，一但偵測器感應到異常，同步通知中保管制中心，協助報案或到場協助排除狀況，能讓民眾更安心。

中保科技集團除了提供消防產品預警和自動滅火系統服務，更能協助客戶進行建物防災設計規劃、平台整合與系統管理，有效為建築物做好防災減災管理。

(中時 )