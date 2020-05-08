管中閔上任台大校長後，即不再參與政治活動，其臉書也疑似公務繁忙而較少更新。他日前貼出友人發現三重新景點，要網友自尋亮點。網友看到此圖，不禁會心一笑，幽他一默，都當上台大校長了，怎麼還敢兼職，難道不怕監察院來查？

管中閔的PO圖亮點何在？一網友看得仔細，點出3亮點， 店名是管爺；三重有麻薏耶(台中人就知)；小吃店是紙片屋。

有不少網友則直接拿兼職開玩笑說，「管爺兼職的鐵證」、「什麼時候搞了一個副業-猛爆麻茶，也不通知大家一聲！」、「小心監察院又要約談，硬解釋說是兼職。」、「哈！當心被查水表喔！」、「管爺，這是自首罰一半的概念嗎」、「老師要轉行了嗎，哈哈」。

另有網友對店內產品特別有感覺，「猛爆麻茶看起來很威」、「肉粽！！！」、「因為豬腸也是「管」的一種嗎？呵呵」、「管爺四神湯，聽起來不錯吃！」、「這是宵夜文嗎？意圖使人吃宵夜」。

管中閔在任職政務官期間，曾為媒體撰寫評論，遭監察院以違法兼職彈劾，去年9月公懲會認定他違反公務員懲戒法，將他判決申誡處分確定。對此判決管中閔悲回32字，「白晝如黑夜，讀書見陳子昂詩，人生固有天命，天道信無言，青蠅一相點，白壁遂成冤。」

(中時電子報)