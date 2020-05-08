疫情催化5G更快速發展，電電公會8日成立「5G產業創新發展聯盟」，聯盟會長許介立指出，疫情加速了全球5G的發展，聯盟的成立除了協助產業迎向5G新世代商機，也將在包括「成為台灣5G產業發展主要社群平台、推動建立台灣5G供應鏈發展、連結國際組織或企業合作窗口、建立示範場域帶動市場拓展」等四大目標下，催生多個5G應用國家隊。

身兼電電公會副理事長的許介立指出，5G是未來台灣資通訊產業下1個階段發展的重要關鍵，5G產業中，包含，軟硬體，服務、系統建置等等都將是新的架構，「是台灣科技產業重要發展契機」，藉由聯盟成立，跨界串聯相關資源，盼能催生國內多個5G應用國家隊。

電電公會的「5G產業創新發展聯盟」是在工業局指導下規畫下成立，昨天的成立大會經濟部長沈榮津特別到場助陣，昨天的成立大會也因疫情關係是透過視訊方式成立，電電公會理事長李詩欽因此指出，疫情加速了5G的應用，疫情的危機，對5G應用上反而是轉機，今年在5G帶動下的資通訊產業市場上有三大機會：開放網路架構、零組件供應鏈、垂直應用解決方案。

許介立也說，疫情是5G發展的催化劑，儘管疫情前，5G產業從設備到技術端均持續發展，但疫情讓「遠距交流」成為顯學，對於頻寬、網路需求大增，推估「未來5G發展將因疫情而加速，包含，基地台建設、硬體應用、服務開發等等。」並點名5G應用領域中，自動駕駛、醫療、虛擬會議等都是值得發展的領域。

許介立指出，過去台灣專長在硬體製造，但軟體端多掌握在歐美手中，但未來5G透過開放平台，有助於台灣廠商發展、挖掘新的應用，台灣若能透過硬體優勢，配合實際創新應用，未來能有更多發展機會。

由於5G應用面向廣泛，許介立盼藉由聯盟成立，催生多個5G應用國家隊。

(工商 )