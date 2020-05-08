安心亞演出《墜愛》受盡考驗，先前是她助男主角宋柏緯避開車禍，近期劇情邁入尾聲，變成安心亞在過馬路時恍神，差點就被車撞，古斌出手救了她一命。由於危險性較高，拍攝前古斌也再三確認兩人倒地的位置，實際上場後古斌一把將安心亞擁入懷，場面仍是驚險萬分。

古斌擁有武術基本功，事先到拍攝現場觀察研究地形，是處於車流量較高的十字路口，地上又是被曬到發燙的粗硬柏油路，試戲時他與安心亞找上工作人員認真研究起倒地路線，工作人員聽從古斌建議，迅速挪動大型海綿墊的位置，防止兩人受傷。

試戲時安心亞被太陽曬到發暈，當古斌跑過來抱住她並且往路邊倒時，安心亞突然放聲大笑，全場都傻眼，古斌好奇追問：「妳為什麼一直笑？」原來是古斌救人的招式太像「霸氣俠客」，出乎安心亞意料之外，她說：「我也是有點被他嚇到了。」

同一個十字路口，安心亞另外得拍攝摔車片段，劇情安排她的摩托車剎車出狀況，不過安心亞一握到龍頭就興奮，在現場直接當起飆仔，速度快到連攝影機都捕捉不到她的身影，導演崩潰大喊：「妳是要騎去哪裡，（攝影機）什麼都看不到。」也因為安心亞催油門太賣力，掌心疤痕徹底被磨掉，躺在地上的她緊急召喚工作人員幫忙補妝後才得以連戲。更多《墜愛》精采劇情內容，每週六晚間十點鎖定TVBS 42台、愛奇藝台灣站，VIP搶先看。

古斌（左起）與安心亞摔倒在地。（歐銻銻娛樂提供）

安心亞（左）過馬路恍神，古斌（右）上前搶救。（歐銻銻娛樂提供）

古斌（左起）與安心亞演出對手戲。（歐銻銻娛樂提供）

(中時 )