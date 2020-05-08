聯發科(2454)4月營收受到新冠肺炎衝擊，導致終端消費減緩，4月合併營收205.46億元，月減少9.98%、年減少4.67%，但已經連續第2的月單月營收站上200億元大關。

聯發科4月合併營收205.46億元，月減少9.98%、年減少4.67%；累計前4月營收814.09億元、月增加9.6%。

展望第二季，以美元對新台幣匯率1比30計算，聯發科預估第二季營收預估在621億元~669億元之間，與前一季相比，約增加2%到10%，與去年相比，增加1%到9%，第二季營業毛利率預估為42.5%正負1.5個百分點，含員工分紅之營業費用率預估為32.5%正負2個百分點。

聯發科先前法說會中看好，儘管在新冠肺炎疫情衝擊下，今年整體營運還是會力拚合理成長，且維持今年全球以及大陸市場的智慧型手機出貨，預估全球在1.7億至2億支之間，至於大陸市場，會佔其中的1億至1.2億支的預估。

另外，聯發科也在昨日發表最新5G旗艦晶片升級版天璣1000+，盼透過完整的5G產品布局，搶下更多市佔率。

(時報資訊)