中央銀行發行的中華民國第十五任總統副總統紀念金幣及銀幣，8日（第二天申購）網路申購結果，登記申購金幣數量2290枚、占比32.8％，銀幣2955枚、占比8.4％，央行發行局長施遵驊表示，台銀系統運作順暢，明後天雖然放假，但民眾仍可透過網路申購。

施遵驊指出，這次的總統副總統紀念幣，首度採用雙軌並行方式銷售，金幣及銀幣的發行量各為1萬枚及5萬枚，售價各為56,000元及1,600元。7日開始的網路線上申購配售，金幣有7,000枚、銀幣3萬5,000枚，今天為第二個申購日，單買金幣有681人，單買銀幣1337人，一次同時買金幣及銀幣有1618人，合計金幣即2290枚，銀幣2955枚，各占網路申購總數的32.8％及8.4％。

施遵驊說明，網路申購登記的最後期限，即5月12日中午12時止，登記數超過總數，將採電腦抽籤方式決定，最快當日就會以簡訊及電子郵件通知，繳款及領幣時間、地點。如果登記數低於總數，則是通通有獎。至於網路申購萬一若未中籤，還可以在5月20日至台銀各分行排隊購買。

(時報資訊)