群聯(8299)4月合併營收月減少35.4%、年成長逾16%，惟在出貨量上，SSD控制晶片出貨量年成長將近45%，其中PCIe SSD控制晶片總出貨量更成長逾210%，顯示群聯市占率在全球穩定攀升，群聯由於主要生產夥伴均位於台灣，故本次受到新冠肺炎疫情衝擊也相對可控。群聯4月合併營收為35.79億元，月減少35.4%，年成長逾16%，累計前4月營收達164.46億元，年增率近33%。

群聯表示，目前在全球的市占率持續穩定的攀升，儘管新冠肺炎造成全球經濟的放緩，可能連帶影響未來月份或甚至季度的營收，但群聯將盡一切努力降低疫情對營運的影響。

與去年同期比較，群聯4月控制晶片IC總營收成長超過45%，整體SSD控制晶片出貨量成長將近45%，其中PCIe SSD控制晶片總出貨量成長更是超過210%，顯示高速儲存需求持續穩健上升，此外，群聯長期耕耘的高階工控及嵌入式儲存部分，因為市場特性相對穩定，再加上疫情所衍生的電子醫療設備以及網路設備需求，整體工規控制晶片出貨量成長將近200%；累計1至4月，記憶體總位元數(Total Bits)出貨量也因市占提升而成長將近30%，更創下歷史同期累計新高。

群聯董事長潘健成表示，群聯因主要的生產夥伴均位於台灣，因此能維持穩定的生產及出貨，讓疫情的影響降到最低，雖然全球經濟目前依舊受到疫情肆虐而放緩，然而疫情也直接刺激了NB、網通設備、電競遊戲機、及雲端伺服器等宅經濟的需求，一增一減之間，讓快閃記憶體整體市況維持穩定水準。

(時報資訊)