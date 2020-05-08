自有品牌光電元件受惠於大陸客戶訂單湧入，環宇-KY(4991)第2季營運可望擺脫第1季谷底，環宇-KY總執行長暨總裁安寶信表示，第2季會比第1季好，由於自有品牌光電元件訂單較去年好，且RF射頻及光電晶圓代工持平，今年本業不會比去年差。

環宇-KY今天下午舉行法說會，由安寶信親自主持，環宇-KY為砷化鎵晶圓代工廠，代工砷化鎵、磷化銦及氮化鎵晶圓等產品，下游應用主要在RF射頻及光電市場，公司長期專注在立基型市場，射頻元件主要應用於基地台、WiFi物聯網產品、航太及國防工業，光電元件則以Data center、光纖到府及基地台等，第1季新冠肺炎疫情先大陸後歐美，美國加州自3月中實施居家令，環宇-KY加州工廠雖然持續營運，但產出受到影響，加上認列轉投資晶成半導體損失，致使環宇-KY第1季業績表現平平。

環宇-KY第1季合併營收為3.67億元，季減22.9%，年減2.8%，營業毛利為1.59億元，季減32.7%，年增17.5%，合併毛利率為43.5%，季減6.3個百分點，年增7.5個百分點，營業淨利為5020萬元，由於認列晶成半導體投資損失4128萬1000元，稅後盈餘為255萬元，每股盈餘為0.03元。

大陸在新冠肺炎疫情受控後加速復工，環宇-KY自有品牌光電元件產品因大陸客戶訂單湧入，成為推升第2季營運成長重要動能，安寶信表示，第2季業績會比第1季好。

在晶成半導體部分，晶成半導體產品以手機VCSEL(3D感測)、氮化鎵(RF)代工及BAW Fiter為主，環宇-KY於年初支付約4億元將晶成半導體持股比例拉升至36.06%，目前氮化鎵在做技術移轉，預計今年第2季設備全部到位，希望今年下半年會有氮化鎵產品產出，並於第4季製程及產品驗證完成，安寶信表示，明年第1季客戶需求量會上來。

(時報資訊)