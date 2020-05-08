封測龍頭日月光投控（3711）公布2020年4月自結合併營收353.03億元，較3月378.84億元減少6.81％、仍較去年同期290.51億元成長21.52％，表現持穩高檔。累計1～4月合併營收1326.6億元，較去年同期1179.12億元成長12.51％。

觀察日月光投控各業務概況，封測與材料4月合併營收229.04億元，月減0.7％、年增21.6％。電子代工（EMS）受步入淡季影響，4月合併營收131.49億元，月減14.05％、仍年增26.41％。

日月光投控預期，第二季封測業務營收及毛利率將與去年第三季的679.01億元、21.7％相當，電子代工營收及營益率將優於去年首季的349.59億元、2.1％。法人推估日月光投控第二季集團合併營收可望「雙升」站回千億元之上，估季增高個位數百分比、年增約15％。

日月光投控財務長董宏思表示，受惠客戶需求暢旺、接獲部分轉單效益挹注，集團首季營運表現優於以往季節性水準、亦優於集團預期，預期第二季營運可望延續首季強勁動能。不過，目前下半年訂單能見度仍偏低，對市況及營運展望暫不予評論。

多家外資出具最新報告，指出日月光投控將透過強化與矽品整併綜效、降低負債等，因應下半年可能出現的庫存調整。雖因應下半年能見度偏低的不確定性影響，將目標價區間自67～90元略微縮減至67～88元，但仍看好長期營運成長前景。

(時報資訊)