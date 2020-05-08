小賈斯汀推出抗疫歌曲。（環球提供）

全球疫情的延燒，世界各地紛紛發起慈善募款活動來幫助許多受到疫情影響的朋友，僅管許多西洋樂壇的歌手們都還在自己家鄉進行居家隔離，但他們也紛紛開始試圖貢獻一己之力，而堪稱流行樂壇天王天后的小賈斯汀和亞莉安娜上周也在各自的社群平台驚喜宣布將合作推出防疫新曲〈Stuck With U〉。

美國告示牌甚至將此形容為「流行樂壇王子與公主的合作」，唱片公司決定將這首歌的收益全數捐出，用來幫助受到疫情影響的孩童做為獎學金及教育基金，歌曲已於8日中午12點全球同步推出，音樂錄影帶也同時上線。

音樂錄影帶內容主要是目前在隔離期間的兩人各自在家演唱，搭配上許多粉絲居家隔離的畫面，包括有甜蜜的情侶互動，還有許多可愛毛小孩現身，甚至還見到許多名人上線如超模Kendall Jenner、Kylie Jenner姊妹、NBA球星Stephen Curry夫妻檔、饒舌歌手Chance the Rapper、Lil Dicky等人。

(中時 )