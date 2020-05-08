又到了今年報稅的季節，立委費鴻泰溫馨提醒，今年要提前「退稅」民眾，請盡早完成個人綜所稅申報，在5月11日前完成人工報稅，6月1日前完成網路報稅，今年因新冠肺炎疫情，費鴻泰報稅團隊改為「線上」諮詢服務，費鴻泰也親自在網路上說明今年的報稅小撇步及注意事項。

因疫情影響，許多民眾會選擇網路報稅，費鴻泰傳授「網路報稅招式」，只要透過已註冊的健保卡、自然人憑證和金融憑證加上讀卡機，就可輕鬆線上報稅，如沒有讀卡機，則可以透過便利商店取得「查詢碼」，再用查詢碼完成報稅。

選擇現場報稅的民眾，則可線上抽取號碼牌，避免與人群接觸，到號人再到即可，報稅時，也要記得全程戴口罩，保持社交距離；另外，費鴻泰提醒，能提早報稅就提早，避免在截止日前才報稅，分散人流，退稅方面，民眾要記得「退稅有三波」，退稅日期分別為109年6月30日、7月31日和9月30日，民眾要記得「早辦早退稅，晚來等之後」。

更多的報稅、退稅資訊和小撇步，費鴻泰都將在網路上「大開箱」，一步步教民眾怎麼能「費點小心思」就能報稅、防疫兩者皆顧！

(中時 )