楊小黎母親節希望媽媽一直健健康康。（答人文創提供）

家喻戶曉的經典中藥廣告，衍生主角阿榮當兵的離奇遭遇，永遠無法退伍，變奏成一部黑色懸疑推理電影《媽！我阿榮啦》，電影卡司找來金鐘得主楊小黎、廣告寵兒徐愷、蘇明明、段鈞豪、隆宸翰、王捷仟、紀殷澤等人主演。

電影公司趁著母親節前夕，於8日加碼曝光母親節片段，那個回不了家的阿榮在精神錯亂下突然見到媽媽，聽她溫柔的喊著阿榮吃飯了，而自己哭著說：「忘記了好多事情，連媽媽都忘記了。請媽媽要保重，自己會趕快回去，要等我回家。」

電影導演謝光誠與林文義監製對蘇明明的表演都非常稱讚：「我們都很敬佩明明姐，她在拍攝現場常常給我許多寶貴的意見，比如她希望她的演出情緒可以再少一點，這樣畫面裡的阿榮母親，看起來會更動人、不會過度煽情。當影片剪出來之後，證明她是對的。」

徐愷則說：「明明姐看待我的眼神就像把我當兒子一般，溫暖又沈穩。」楊小黎也說蘇明明真的非常溫暖，跟她對戲的時候只要看到她的眼神就會鼻酸想哭的感覺，因為看到母性堅強的光輝。電影6月19日上映。

(中時 )