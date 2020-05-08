神明代言人沈嶸。

阿嬌鍾欣潼、「醫界王陽明」賴弘國差8歲姐弟戀結婚不到2年，驚傳早在3月離婚破局，賴弘國更在社群網站曝光深情分手信，坦言兩人才剛結婚不久，阿嬌就後悔了，「妳沒有很愛我」。阿嬌昔日受訪時，曾說與賴弘國的婚姻出問題是因為對方很喜歡找她吵架，「神明代言人」沈嶸對此直言：「賴弘國與阿嬌是『無緣』的關係，而陳冠希與阿嬌是『危機緣』的關係，所以賴弘國與陳冠希相比，阿嬌還比較愛陳冠希。」

2008年陳冠希艷照事件，許多阿嬌與陳冠希親密照片開始延燒外傳，有人曾問阿嬌為何要拍下不雅的照片沒有保護好自己，阿嬌卻說：「陳冠希是她最愛的男人，很害怕陳冠希會生氣而離開，所以不敢拒絕陳冠希提出拍艷照的要求。」但是整起艷照門事件爆發後，陳冠希都沒有出面解釋及道歉，全都是讓阿嬌一個人自己承擔後果。

沈嶸說陳冠希是阿嬌最愛的男人，艷照門事件後我通靈陳冠希的心中對阿嬌「了無歉意」，但因果上陳冠希確實有虧欠阿嬌，未來也必須償還阿嬌因艷照外流產生的負評與損失，但是非常奇怪的是，我通靈查阿嬌對陳冠希還是存有真愛，只能說陳冠希在阿嬌心裡住得太深，是阿嬌永遠放不掉的男人，也很難被其他男人所取代。

沈嶸說阿嬌與陳冠希的基礎緣分是「危機緣」，彼此有致命的吸引力，愛得難分難捨，也容易產生巨大的問題，陳冠希個性比較自我，難以配合他人，但是阿嬌卻對陳冠希動了真感情，甚至不排除視陳冠希為人生伴侶，才會同意因為愛他而拍下艷照，但是當時的陳冠希並不想要婚姻，這都起源於兩人的前世關係，過去世陳冠希曾經與阿嬌有數面之緣，在過去世陳冠希是浪蕩子，而阿嬌是名門閨秀，陳冠希勾引追求阿嬌未果，礙於門戶之限那時候的阿嬌是沒有辦法接受陳冠希的，但是阿嬌心中卻已埋下了想與他發生愛情的種子，嚮往與風流又放浪的男人相戀，才會演發此生在2008年的艷照門事件。

沈嶸說許多在此生所發生的重大感情問題，往往都是源自於前世深埋的種子，所謂有因必有果，從過去世到今生陳冠希都沒有真正愛過阿嬌，只想玩玩而已，但是阿嬌從過去世就愛上陳冠希，因為這場錯愛才會造成此生這麼大的艷照門事件損害自己的名譽，但是阿嬌此生還是放不下自己曾經愛過的男人，一直在尋找當時真愛的感覺，若是放不掉前世的執著，未來的婚姻也很難幸福。

(中時電子報)