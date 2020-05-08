小丸子獻花祝福寄養爸媽母親節快樂！（嘉義家扶中心提供）

23年前的寄養女兒「小丸子」怡汝長成婷婷玉立的美女，特別回到嘉義家扶中心，陪當年照顧她的寄養爸爸媽媽過母親節，寄養父母也暖心地準備了「女兒」愛吃的三杯雞、蜂蜜水，「親子」感情好。

林又甲、翁慧珠夫妻23年前開始當寄養家庭，由社工媒合，照顧僅2歲6個月的小丸子，小丸子因疏於被照顧，剛到林家時身體虛弱，有皮膚疾病。

林又甲夫妻心疼這麼小的孩子受苦，特別調配餐食為她加營養，每天為她小心翼翼清潔肌膚，擦藥治療，耗費一個多月的心力，小丸子的手恢復幼兒應有的細皮嫰肉。

小丸子在林家住了4年5個月，如今已25歲，她回想在寄養家庭時，總和林家大姊、二姊和哥哥像親手足一樣打鬧玩樂，還記得雞肉很好吃的味道，蜂蜜水透心涼。

團聚前夕，林又甲夫妻特別準備三杯雞和蜂蜜水，日前在嘉義家扶中心團圓時，小丸子當場大快朵頤，非常開心，重溫小時候和樂的家庭氣氛。

小丸子獻花送禮物向寄養爸媽致謝及致敬，她說，謝謝林爸爸及媽媽讓她的童年有一段美好記憶。

嘉義家扶中心主任沈明彥說，寄養家庭和寄養童的關係雖然會結束，但情感聯繫永不停止，小丸子與寄養父母保持連繫，寄養家庭看到辛苦照顧的兒童長大乖巧，也覺得一切的付出是值得的，歡迎更多家庭加入寄養家庭的行列，洽詢電話（05）2812085。

(中時 )