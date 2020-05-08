109年國中教育會考將於5月16、17日登場，高市府教育局為了部署更完善防疫機制，8日下午開會決議後宣布，中午休息時間將開放學生於原考桌用膳，另外，在考試期間強制考生戴口罩應試，考場皆會開冷氣、開門窗，由於擔心影響英語聽力測驗，今年取消英聽考試。

今年國中教育會考受到疫情影響，考試規則有別於以往，除了教育部宣布考生必須強制戴口罩應試、取消聽力等規定外，高市教育局為了降低感染風險，特別增加休息區域，開放考場教室供學生們休息用餐，希望藉此減少大批學生群聚於大禮堂的機會。

配合教育部公告國中教育會考防疫機制，教育局及高雄考區試務會已邀集考場學校及部分國中學校召開數次協調會議，並由考場學校派員擔任安全維護人員，協助國中學校考生服務隊落實考生防疫作為，除休息區設置符合室外1公尺或室內1.5公尺社交距離外，並同意開放試場供考生進行午膳，另於室外也搭建遮雨棚供考生及國中考生服務隊進行休憩及飲食，以兼顧試務推動與防疫措施。

高雄考區今年報名人數共計23,248名考生，教育局已因應新冠肺炎疫情，督導各考場規劃完善進出場動線，並落實試場全面消毒作業，也提醒考生進入考場均須佩戴口罩、准考證，完成量測體溫及進行手部消毒。

(中時 )