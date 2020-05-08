漢來美食（1268）今日（8日）公布今年第一季財報及4月份營收，第一季財報營收為8.39億元、營業毛利率42%、營業淨利率及稅前淨利率4％、每股盈餘0.64元，而比較去年第一季之營收10.3億元、營業毛利率47%、營業淨利率及稅前淨利率15%、每股盈餘2.65元，相關績效指標較去年同期皆呈現大幅衰退的情形。

漢來美美今日亦公告4月單月營收1.14億元，較去年同期減少54%，累計1-4月營收9.53億元，較去年同期12.79億元減少25%。

漢來美食前4個月陡降的餐廳業績皆因COVID-19新冠肺炎疫情造成，所幸，國內已連續26天本土確診案例，讓久悶在家防疫的民眾開始放心出門透氣消費，所以自五一連假起，餐廳業績即有回溫現象，母親節的訂位情況也從5月3日起明顯拉升。

疫情降低了民眾外出用餐的意願，但也連帶提升了大眾對於外帶餐食以及宅配的需求，漢來美食抓準消費形態改變的宅經濟商機，快速在官網的網購平台上推出「宅美食」系列，將餐廳受歡迎的「台式滷肉豆腐」和「家鄉獅子頭」兩道菜色研製成冷凍熟食上架。

而因應台灣民間閏四月出嫁女兒要送娘家父母豬腳的習俗，漢來美食與電商平台也聯手推出冷凍豬腳麵線禮盒，短短不到2個月時間已售出近2000組，讓漢來美食對於未來發展宅經濟的市場充滿信心。

(工商 )