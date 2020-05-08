兩人水中激情戲已成為影迷心中的經典場面。（華映提供）

永遠的巨星張國榮儘管已經離開了17年，過往的經典作品仍永流傳，像是已於今年完成4K數位修復的《白髮魔女傳》又將重回大銀幕。片中一場張國榮與林青霞在水中激情纏綿戲碼最令人難以忘懷，原來當年更全靠張一句「你相信我」，讓女方卸下心房放心演出。

《白髮魔女傳》中張國榮與林青霞飾演了一對虐心戀人，林青霞飾演的練霓裳被魔教教主姬無雙收養為殺人工具；張國榮飾演的卓一航卻是正派武當弟子。兩人在刀光劍影中風花雪月，經歷愛恨情仇生死離別。

當年的一場水中激情戲，兩位大明星相擁纏綿激吻讓觀眾印象深刻，當時導演于仁泰特別交待張國榮雙手一定要亂摸，因為這場激情戲要說明兩人愛情的濃烈，不能只是親吻或用手輕撫而已，張國榮還疑惑問說：「手能亂放嗎？對方可是林青霞。」於是趁林化妝的空檔找她討論，請林要相信他，打了一支定心針。

張國榮一句「你相信我」，讓大美人林青霞神回覆：「你可別那麼用力喔。」兩人大笑緩解了當時拍激情戲的尷尬，也建立了彼此更深厚的友誼。另在拍攝《射鵰英雄傳之東成西就》時，林青霞拍水中出浴鏡頭，甚至叫張國榮幫自己看著有沒有穿幫，可見兩人彼此十分信任。電影15日上映。

(中時 )