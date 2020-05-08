中職今日兩地開打，在新冠肺炎疫情下開放一千名觀眾進場，創下全球先例，吸引國內外媒體大陣仗採訪，根據中職聯盟統計，今日新莊球場共有20個外媒單位登記進場，歐、美、日都有媒體前來，光是媒體人數就多達150人，若加上台中洲際球場就有多達200位媒體，連富邦悍將球星胡金龍都說，「這陣仗只有國際賽才能看到。」

中職4月11日領先全球開打，當時約有10名外媒到場，國內媒體更幾乎全員出動，當天到場記者破百人。中職開打3周以來，屢屢登上外媒版面，透過英文轉播更讓世界看見中職，今日開放觀眾首日，媒體陣仗更龐大。

疫情趨緩後今日在嚴格防疫措施下開放千名觀眾入場，吸引20個外媒單位共33人申請至新莊球場採訪，根據中職聯盟表示，日本朝日電視台、富士電視台、NHK、朝日新聞、日本經濟新聞、日本每日新聞，新加坡海峽報、彭博新聞社以及通訊社美聯社、路透社、法新社、日本共同通訊社都有到場，加上國內媒體共有150人左右，台中洲際球場也有1家外媒，媒體人數約50人，兩地相加共有多達200名媒體聚焦中職開放球迷入場。

賽前悍將總教練看見媒體大陣仗，他表示能開打是相當幸福的事，「中職看到這麼多媒體一定是有重大事件發生，這次是好事，代表當初中職堅持開打是對的。」此外他也相當感謝在前線的防疫人員，讓生活在台灣這塊土地是越來越安全。

另外衛服部部長陳時中今日會到球場巡視防疫情形，洪總也說若有機會希望能當面感謝他，台灣疫情控制這麼好，能比賽又有觀眾進場。

(中時 )