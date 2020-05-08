中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為紓困申請太複雜，表達歉意。宅神朱學恒直言，這次紓困之亂，要叫100多天沒有休假的陳時中跟著出來道歉，他不能接受。其實應由掌握民眾收入最清楚的財政部跟內政部扛起責任。

朱學恒在《這不是新聞》節目中指出，紓困出亂子，執行團隊做圖很行，做事不行這也很荒謬。難道以後要靠做圖治國嗎?設計系要跟政治系合併嗎？這次問題根本不該由衛福部負責，要用急難救助金的角度來做，因為這根本就是一個全國性的天災，算是天災救援，類似退稅的概念，如果又要排富，就應由掌握民眾收入最清楚的財政部跟內政部扛起責任。

朱學恒點出，把急難救助金的體系拿來用，原先是民眾遇到危機，去找區公所看看能不能幫上忙，有就千恩萬謝。結果現在的模式反而變成民眾覺得自己應該、立即馬上就可以領到，基層公務員變成要防弊，光這種讓民眾落空的感覺就很差，民怨理所當然大爆發。其實填了切結書先領錢，以後若是不合格，還有刑責，並可追回這筆錢，卻因而搞到民眾擔心受怕，這1萬元值得嗎？

朱學恒強調，既然是天災救助，就寧可救錯不可放過，救生員出海救人，難道要先問會不會游泳，會就不救嗎？不能為了這些貪小便宜的人，而漏救真正需要補發的人啊！若為了防弊，東扣西扣，這人不能領那人不能領，就會變出交通部長林佳龍口中的滿街跑的小黃變成防疫尖兵領6萬塊，真正第一線救護員反而不是尖兵，一毛也領不到，這不是反而讓民眾彼此仇視嗎？

(中時電子報)