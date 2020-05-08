民國100年的夏天，南投兩對夫妻，吃完「最後的晚餐」後，竟然全都離奇喪命，死前身體扭曲抽搐，角弓反張，還露出詭異的「苦笑」，沒想到隔天，換成隔壁村落一名老翁猝死，而且死狀跟兩對夫妻相當類似，難道是誤食野菜「馬錢子」喪命嗎？還是附近水質有致命毒物？周邊村民很恐慌！不過警方追追追，卻戲劇性大逆轉，發現這一切竟然和一位神秘農民有關！

而這起峰迴路轉的劇情變化，還有一段讓人嘖嘖稱奇的過程，當專案小組抽絲剝繭，查出另名農夫朱明福涉有重嫌，疑似「情殺」下毒致使4位農友喪命，警方深夜前往地檢署向承辦檢察官報告重大發現，這時檢察官臉上露出微笑說，「就是他了！」。原來檢察官前一天突然夢見地檢署後方盤旋了一群「蝙蝠」，他還在搞不清楚這夢境是什麼意思，現在他突然頓悟，原來凶嫌「朱明福」真有一個「福（蝙蝠）」。

朱明福不滿情人改嫁他人，涉嫌將含有劇毒的葡萄催芽劑摻入米酒，想毒殺情人夫妻，不料另對夫妻也命喪九泉。（本報系資料照片）

命案發生要從南投信義鄉兩對夫妻相約喝酒聚餐說起，沒想到晚餐後，四個人陸續出現神經中毒的症狀，全身肌肉僵硬，呼吸困難，最後四個人都死亡了。醫生懷疑他們可能是吃了含有劇毒的馬錢子所浸泡的藥酒，或者是吃了炒山豬肉，引起肉毒桿菌中毒。

家人說，晚上四個人相約聚餐吃飯喝酒，但為何會集體中毒，其中一名田姓男子送醫時告訴醫護人員，有喝自己釀的藥酒，但檢察官在家裡並沒有發現那瓶自己私釀的藥酒。

兇嫌朱明福在案發前曾與死者王美永在工寮住處共飲，圖為現場遺留的米酒瓶和水壺。（沈揮勝攝）

醫生從四個人發病的症狀，研判是神經中毒，四個人都是全身神經麻痺僵硬、呼吸困難，臉部呈現痛苦苦笑的表情，和馬錢子中毒的症狀非常相似，研判應該是誤喝了馬錢子浸泡的藥酒，才會在短短的四、五個小時發病身亡。但因為四人死亡的情況實在離奇，還是要解剖化驗才能得到真相。

正當這起4人命案可能就要以「食物中毒」結案時，檢察官下令警方專案小組，針對4名死者生前交往的情形著手調查，果然有了驚人的發現：在死者之一王美永婚前有位親密男友朱明福，朱某可能因女友琵琶別抱而懷恨報復，後查證到多個線索，鎖定朱某涉有重嫌。

十九日法院發出拘票，警方當天即赴台中梨山環山部落拘提朱明福，他很快承認作案。朱明福供稱，他在米酒滴入葡萄催芽劑（2-氯乙醇），報復婚外情女友王美永改嫁他人，目標是王美永和她丈夫林敬儀，沒想到也害死田福榮、伍曉珍夫妻。此時死亡案驚奇大逆轉，從原先研判的「食物中毒」，戲劇性地轉為「情殺下毒」！

朱明福落網前，檢察官夢見地檢署後方盤旋了一群「蝙蝠」，他還在搞不清楚這夢境是什麼意思，現在他突然頓悟，原來凶嫌「朱明福」真有一個「福（蝙蝠）」。（本報系資料照片）

發生命案這天，林敬儀、王美永及田福榮、伍曉珍兩對夫妻，是在七月六日死亡。朱明福撕下當天的日曆隨身帶著，被捕時對警方說：「我知道遲早會被抓到。」

當年五十二歲的朱明福說，他和四十八歲的王美永前一年還同居，但是沒多久卻嫁給林敬儀，王女曾教他用炸過的豬肉浸泡催芽劑，可以毒殺咬雞的狗，他因此在一瓶600CC的米酒中滴入10CC催芽劑，就是要林敬儀、王美永喝了中毒。

案發前王女帶了半打米酒來找他，喝了兩瓶，他假稱最近喝藥酒補身，便把動過手腳的那瓶米酒送給王女，她總共帶回五瓶米酒，後來不知情的王女約了其他三人一起飲用，而這催芽劑當初也是王女買的，沒想到奪走自己及另三人的性命。

朱明福早在年初即備毒準備報復林敬儀夫婦，7月6日獲悉舊情人王美永死亡後，特別將當天的日曆打摺，「因為太愛她了，不願意忘記這個日子」。（本報系資料照片）

(中時電子報)